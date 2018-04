Jack révèle à Marisa qu'il n'est pas Marco et ils tentent tous les deux de fomenter un plan pour survivre tandis que de son côté, le vrai Marco, qui a pris la place de Jack, ment à Kyle pour l'engager à faire la transaction qui va condamner son père. Abby et Stitch essaient de convaincre Ashley de retourner à l'hôpital pour se faire soigner. Phyllis et Summer découvrent qu'Avery a disparu pendant que Joe semble ne se soucier de rien au bar...