Les feux de l'amour - Episode du 17 janvier 2018

Christine veut travailler tout de suite en sortant de l'hôpital et poursuivre Phyllis. Elle refuse de rentrer à la maison avec Paul qui finit par comprendre qu'elle ne peut supporter de voir les affaires du bébé. Paul décide qu'ils iront s'installer au Club pendant quelques jours.Nikki a de plus en plus de mal à persuader Neil de ne pas aller se dénoncer à la police. Joe rapporte à Avery la robe de mariée de sa grand-mère et annonce à Dylan qu'il quitte le Club et s'installe dans un appartement. Le procès de Phyllis a été avancé par l'intervention de Christine et doit se dérouler le lendemain. Victor pose des questions embarrassantes à Nikki sur l'accident qui tente de lui mentir de son mieux puis fait de même avec Neil. Avery apprend que Jack et Victor œuvrent ensemble pour éviter la prison à Phyllis. Kelly se moque du procès qui arrive, ce qui étonne Lily. Devon décide d'aider son père à sortir de l'alcoolisme. Jack interroge Victor sur l'aide qu'il compte apporter à Phyllis.Victor parle de deux témoignages qu'il présentera à l'audience, mais Kelly leur annonce qu'il n'y aura pas de procès.