Les feux de l'amour - Episode du 17 janvier 2019

Sage et Nick ont un nouvel entretien avec Shawn pour tenter de la convaincre qu'ils seraient de parfaits parents adoptifs pour son bébé. Ils doivent faire face aux réticences de Shawn, qui s'inquiète de leurs fréquentes disputes. Le docteur Neville parvient à convaincre Ashley, en plein doute sur l'utilité de se battre contre sa tumeur, de poursuivre sa thérapie. La famille Newman tient un conseil d'administration et vote contre le maintien de Victor à son poste de P.-D.G. Il est remplacé par Victoria. Summer est la seule à soutenir encore Victor et à lui rendre visite en prison. Lorsqu'elle lui fait comprendre que le reste de la famille cherche à le destituer, Victor est victime d'une attaque et il est envoyé à l'hôpital.