Les feux de l'amour - Episode du 17 novembre 2017

Phyllis organise un rendez-vous amoureux surprise pour Jack dans une suite du Club. Mais Kelly a reçu un texto de Jack lui proposant la même chose. Jack se trompe de suite et retrouve Kelly. Il est horrifié, mais c'est trop tard : Phyllis les surprend ensemble. Neil a répandu la nouvelle qu'il veut un bébé avec Hilary. Celle-ci prend la pillule en cachette, mais elle ne veut pas le lui avouer. De dépit, Devon passe la nuit avec Gwen, qui tombe amoureuse de lui. Mais Devon redit son amour à Hilary, qui est dévastée. Gwen avoue à Neil le subterfuge auquel elle avait accepté de se prêter : elle faisait semblant d'être la fiancée de Devon. Mais elle rassure Neil : aujourd'hui, leur relation est devenue véritable. Ashley s'inquiète des liens qui unissent Victoria et Ben. Ce dernier croit qu'elle est jalouse, mais Ashley le détrompe : elle a peur que Victoria ne fasse de l'espionnage industriel pour le compte de son père. La complicité d'Ashley et Ben porte ses fruits, leurs recherches sur un certain parfum mystère avancent. Jack a accepté de devenir le parrain de Katie et Victoria réussit à persuader Abby de devenir sa marraine.