Ashley est opérée du cerveau en urgence. Paul interroge Joe sur sa dernière soirée avec Avery, dont on a retrouvé la voiture à Concord Lake. Phyllis le soupçonne de l'avoir tuée. Avery vient au Néon écarlate et avoue à Dylan que Joe l'a déjà frappée dans le passé. Jack réussit à se libérer de ses chaînes et met le feu au cargo avec l'aide de Marisa. Victoria commence à se méfier de Jack et Billy qui ont l'air de préparer un coup secrètement.