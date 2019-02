Les feux de l'amour - Episode du 18 février 2019

Abby organise un après-midi entre amis pour Max, mais ce dernier convainc Charlie de déclencher l'alarme incendie. Abby remet en question son rôle de mère. Ashley et Neville reçoivent tous les deux des fleurs de la part de l'autre et découvrent qu'Abby les a envoyées. Jack retrouve Nikki, qui a trop bu la veille. Elle s'en veut d'avoir trahi Victor et convainc Jack de faire jouer ses relations pour qu'elle puisse aller le voir en prison. Ashley souhaite récupérer son bureau. Devon la soutient et Hilary est furieuse. Meredith soigne Victor et essaie de discuter avec lui.