Les feux de l'amour - Episode du 18 janvier 2019

Phyllis félicite Michael d'avoir obtenu la defense de Victor. Victoria lutte pour se faire respecter à la tête de la société Newman. Son père considère qu'elle n'est pas à la hauteur et souhaite qu'Adam prenne sa place. Abby est inquiète à l'idée que Max manipule son père. Chelsea et Adam décident de partir vivre à New York. William essaie de se réconcilier avec Victoria. Phyllis défend William devant Jack et lui avoue que c'est elle qui a fait enlever Adam. Chelsea propose à Michael de témoigner en faveur de Victor pour qu'Adam ne soit pas tenté de retravailler pour l'entreprise Newman.