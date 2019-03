Les feux de l'amour - Episode du 18 mars 2019

Adam rend visite à Victor en prison. Il pense avoir découvert son plan pour sortir de prison : faire pression sur le père du docteur Gates, qui préside la commission d'évaluation, chargée des remises de peine. La complicité de Natalie et Kevin énerve Mariah. Elle les surprend en train de s'embrasser et décide de déménager. Jack convainc Fiona de continuer à travailler avec Jabot et il lui assure qu'elle n'aura jamais affaire à William. Jack est victime d'un vol d'identité informatique, ce qui signifie que Pass Key n'est pas sûr. Phyllis demande à Natalie de réparer Pass Key, mais elle refuse car elle a décidé d'arrêter l'informatique.