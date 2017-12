Les feux de l'amour - Episode du 19 décembre 2017

Phyllis est chez Victor. Il en profite pour lui rappeler qu'il est le seul à la croire et à la comprendre. Jack alerte Summer de la situation. Elle va aussitôt voir sa mère pour exprimer son inquiétude. Phyllis la rassure et lui demande de la croire quand elle affirme n'avoir rien fait à Kelly. Démuni, Jack va voir le docteur Barrett et propose de doubler le prix de celui qui le paie, persuadé que quelqu'un l'a soudoyé. Il a ensuite une discussion avec Kelly qui a témoigné auprès du docteur Barrett. Le rapport du psychiatre stipule que Phyllis est responsable de ses actes. Christine souhaite s'en servir pour la faire condamner. Devant sa détermination, Paul lui demande de confier l'affaire à son substitut, ce qu'elle refuse. Paul demande à Avery de proposer un marché à Christine afin d'écourter la procédure. Avery est contre cette possibilité. C'est la veille de la Saint-Valentin. Chelsea invite Gabriel et Sage à dîner. Gabriel est très proche de Chelsea. Sage confie à William qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et qu'elle en souffre beaucoup. Mariah et Kevin reçoivent une étrange invitation à passer la soirée de Saint-Valentin au chalet des Abbott. L'invitation n'est pas signée. Summer et Austin ont reçu la même.