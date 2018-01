Les feux de l'amour - Episode du 19 janvier 2018

Summer, Courtney et Noah découvrent Abby, blessée, dans le parc Chancellor. Un message est écrit sur son portable au rouge à lèvres. Kyle pense qu'il y a un rapport avec le documentaire qu'Austin avait filmé sur les magnats de l'entreprise, Victor et Jack. A l'hôpital, Abby commet une erreur devant Stitch. Elle affirme qu'Austin a été tué. Elle a beau démentir, cela a éveillé la curiosité de Stitch. Il demande à Victoria s'ils peuvent l'accueillir le temps qu'elle aille mieux. Phyllis annonce à Avery que Kelly a fait des aveux complets. Les charges contre elles sont levées. Elle est donc libre. Avery compte se débarrasser de la robe de mariée qu'elle portait à son mariage avec Joe, en la donnant à Phyllis. Celle-ci refuse, disant qu'elle est maudite et finit par la brûler. Michael est odieux avec Lauren. Avery et Dylan se réconcilient.