Les feux de l'amour - Episode du 19 mars 2019

Jack surprend Phyllis et William se tenant la main et il lui demande des explications. Après avoir appris qu'il était responsable de l'enlèvement d'Hilary, Lily est en colère contre son père. Neil lui demande de garder son secret. Max doit faire une évaluation psychiatrique avec le docteur Rosen, qui lui interdit de quitter l'hôpital. Stitch souffre beaucoup de la situation et se renferme sur lui-même. Mariah quitte la colocation avec Kevin et elle retourne vivre avec sa famille.