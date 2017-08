Les feux de l'amour - Episode du 2 août 2017  

Summer offre une cravate à Austin. Connaissant la marque et se doutant du prix qu'elle a coûté, Austin veut la rendre, mais Summer se vexe. Ben arrive à convaincre Victoria de l'écouter. Mais quand elle accepte enfin, Maureen intervient et s'accapare Victoria. Elles se rencontrent pour la première fois. Chelsea et William ont passé la nuit ensemble. Ils sortent déjeuner et croisent Jill, qui désapprouve leur relation. Ils vont ensuite au Néon écarlate et Dylan est mal à l'aise en constatant qu'ils sont ensemble. Christine reproche à Paul d'avoir dissimulé des informations sur l'affaire Ian Ward. Nikki demande à Victoria de l'aider à organiser une fête en l'honneur de Sharon, avant son mariage avec Nicholas. Victoria finit par accepter.