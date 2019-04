Les feux de l'amour - Episode du 2 avril 2019

De retour à Genoa, Jill se dispute avec Hilary à propos d'une aile du centre de soins qui porterait le nom de "Chancellor-Turner". L'association des deux noms est loin de plaire à Jill qui menace de retirer ses parts dans la fondation. Lily explique à Devon qu'elle ne supporte plus les manipulations d'Hilary et que pour elle leur mariage est voué à l'échec. Jill découvre stupéfaite les changements au Manoir Chancellor et surprend William en compagnie de Bethany, une nouvelle conquête.