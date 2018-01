Les feux de l'amour - Episode du 2 janvier 2018

Devant la police venue au chalet, Kevin, Mariah, Noah, Summer, Abby, Fenmore et Courtney mentent en racontant qu'Austin s'est perdu en allant chercher des secours. Au Néon écarlate, on attend des nouvelles de Jack et Victor, restés sous les décombres. On finit par trouver une poche d'air où sont peut-être les survivants. Après le crash d'avion, Neil est parti chercher des secours sans prévenir personne. Lily est furieuse contre Cane, qui tente de se faire pardonner. Grâce à Neil, un hélicoptère vient les sauver.