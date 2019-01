Les feux de l'amour - Episode du 2 janvier 2019

Une violente tempête hivernal s'abat sur la ville de Genoa City. Summer fait part de ses doutes à Chelsea : elle pense que Victor a demandé à Adam d'éliminer Luca. Natalie annonce à Phyllis et à William qu'elle a été contrainte de montrer son programme à Victor lorsque ce dernier l'a menacée de mort. Chelsea reproche à Adam d'être toujours sous l'emprise de Victor. Alors que la tempête empire en privant la majeure partie de la ville d'électricité, l'heure est aux confidences : Sharon et Nick se remémorent des souvenirs au coin du feu, Phyllis et William se livrent autour d'un verre, Chelsea fait part de ses inquiétudes à Dylan et Nikki et Adam discutent du sort qu'ils réservent à Victor.