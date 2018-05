Les feux de l'amour - Episode du 2 mai 2018

Lily a passé la nuit avec Joe. Elle lui demande de garder le secret, mais elle va voir Avery pour lui demander si elle peut faire confiance à Joe. Paul vient chez Avery. La jeune femme pense que Joe s'est introduit dans son appartement, mais il ne trouve aucune preuve. Il interroge Joe, qui prétend ne pas s'être approché de chez elle. Pourtant, il y a un créneau horaire où il n'était plus avec Lily et où il n'a vu personne. Phyllis a de plus en plus de soupçons sur Jack, en réalité Marco. Elle ne reconnaît plus son mari. Elle se confie à Gabriel, qui piège Marco avec un faux souvenir. Cane se réconcilie avec Lily.