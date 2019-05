Les feux de l'amour - Episode du 2 mai 2019

Dylan souhaite emmener Adam à cause de la fiole qui a été trouvée dans un garde-meuble à son nom. Finalement, il lui permet de passer la soirée chez lui avec sa femme et son fils. Nick demande de l'aide à son père, qui refuse. Kevin accuse Natalie d'avoir saboté avec Victor la plate-forme pétrolière. Il découvre plus tard, grâce à l'aide de Natalie, que le fameux complice est une femme. Mariah consulte une psychiatre à la place de Sharon pour trouver une manière de faire cesser ses cauchemars et ses angoisses. Natalie s'en prend à Mariah, qui pense à présent que c'est elle qui est la complice. Elle en parle à Sharon et Nick. Faith dit à son père que Sharon fâchait Mariah et qu'elle parlait de médicaments.