Les feux de l'amour - Episode du 2 novembre 2017

Adam exerce un chantage sur Jack pour récupérer Chelsea. Si Jack ne l'aide pas, Adam dénonce Billy, qui lui a tiré dessus. Nick reconnaît en Gabriel un ancien camarade de pensionnat, surnommé Bingo. Adam est mal à l'aise, ne connaissant pas cette partie de la vie de Gabriel. Devon invite Gwen au nouvel an. Neil souhaite fonder une famille avec Hilary, mais elle n'a pas jeté ses pilules contraceptives bien qu'elle le lui ait fait croire. Nick présente Sage à Victoria. Phyllis demande à Hilary de l'aider à créer une surprise romantique pour Jack. Elle demande aussi à Neil de l'aider à se mettre en valeur chez Jabot. Neil confie à Phyllis qu'à Noël, il a vu des lumières et des ombres, mais il lui demande de garder le secret devant Hilary. Lily avoue à Devon que leur père a été retenté de boire. Victoria et Billy se remémorent des souvenirs de leur passé. Kelly est choquée de voir que Phyllis et Jack vont passer le nouvel an au Club, sous son nez.