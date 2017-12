Les feux de l'amour - Episode du 20 décembre 2017

Phyllis ne veut plus qu'Avery soit son avocate. Cette dernière propose à Jack une solution radicale pour venir en aide à sa sœur. Nikki est furieuse que Phyllis vive sous son toit. Ashley et Jack réalisent que Victor leur a volé leur nouvelle fragrance et la commercialise avant eux. Ashley se rend chez Victor pour tirer les choses au clair. Victor propose un marché à Kelly. Hilary ne supporte plus d'être avec Neil, qui prévoit de lui organiser une soirée de Saint-Valentin surprise. Devon propose alors qu'ils partent tous à Chicago. Nikki et Neil prennent des verres ensemble.