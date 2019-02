Les feux de l'amour - Episode du 20 février 2019

Phyllis se sent coupable d'avoir contraint Summer et Jack à mentir au tribunal pour la protéger et trouve du réconfort auprès de William, avec qui elle part faire un tour en moto. Summer embrasse Luka. Victoria et Jack ont un vif échange concernant Pass Key. Victoria use de tous ses arguments pour convaincre Jack de licencier William et ainsi le libérer de ses démons. Max se montre soudainement tendre vis-à-vis d'Abby et souhaite lui organiser une fête surprise, avec la complicité de Lily. Stitch est ravi. Hilary menace Neil de dévoiler qu'il était son ravisseur s'il décide de la renvoyer de la fondation.