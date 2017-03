Les feux de l'amour - Episode du 20 mars 2017  

Chelsea, Victor et Jack se rendent à la cérémonie commémorative en l'honneur d'Adam. Anita garde Connor. Un soi-disant technicien de maintenance sonne à la porte. Lily organise un dîner avec Kelly et son père. Cane s'inquiète de n'avoir aucune nouvelle de Colin. Ce dernier est, en fait, retenu dans le grenier de la maison de Jill, qui veut lui faire signer les papiers du divorce pour éviter qu'il vole sa fortune. Chloé se rend chez William et tente de le droguer pour qu'il passe la nuit avec elle.