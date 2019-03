Lily jette un verre d'eau au visage d'Hilary. Cane et Jack calment les deux jeunes femmes. Hilary et Jack étudient un dossier et elle se confie à lui. Lily ne comprend pas que Devon refuse de faire payer Neil pour ce qu'il a fait. Meredith revoit son père, le juge Gates. Victor l'a encouragée à lui pardonner. Adam explique au juge les réelles intentions de Victor. Mécontent, il se rend à la prison. Phyllis et William passent la nuit ensemble.