Les feux de l'amour - Episode du 20 novembre 2017

Kelly et Phyllis s'accusent mutuellement de s'être piègées en donnant rendez-vous à Jack. Celui-ci finit par appeler le fleuriste qui lui confirme que la commande a été effectuée par Phyllis. Devon propose à Hilary de partir quelques jours à Chicago pour être tranquilles. Alors qu'ils en discutent tranquillement, Lily arrive et comprend la conversation à demi-mots. Elle est persuadée qu'Hilary part quelques jours seule pour se ressourcer. Lily lui propose de l'accompagner pour souffler un peu elle aussi. De son côté, le docteur confie à Neil que les halos de lumière qu'il aperçoit pourraient être une indication que sa vue revient. Cependant, il refuse de donner de faux espoirs à ses proches et demande à Cane de garder le secret. Victor fait une offre généreuse à Dylan pour Le néon écarlate, mais il refuse. Peu de temps après, l'établissement se fait braquer par deux malfaiteurs et Dylan se retrouve inconscient. Summer et Avery apprennent qu'Austin a été engagé par Joe pour tourner une publicité. Sceptiques au début, elles décident de laisser Austin tourner la vidéo étant donné que cette dernière doit uniquement porter sur l'agence immobilière de Joe...