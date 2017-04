Les feux de l'amour - Episode du 21 avril 2017  

Paul est à l'hôpital entre la vie et la mort, en attente d'une greffe du foie très urgente. Dylan espère pouvoir être le donneur vivant car il se sent responsable de la balle qui l'a touché. Cependant et bien qu'il soit du même groupe sanguin, le docteur Shelby refuse qu'il soit le donneur. Au vu des analyses et de ses blessures de guerre, Dylan risque de ne pas survivre à l'opération. Avery, à peine remise de sa mésaventure avec Austin, s'inquiète pour Dylan. A l'hôpital, Christine est désespérée. Lauren est à ses côtés pour l'épauler. Victor a envoyé Mark, son détective privé, chercher Willa Ward. Celle-ci lui vend, en présence de Nikki, l'information suivante : Ian serait stérile. Il ne pourrait donc pas être le père de Dylan. Nikki est effondrée. A l'époque, elle était en couple avec Paul. Victor envoie Mark poursuivre son enquête. Willa peut très bien avoir menti. Neil demande Hilary en mariage et lui offre une magnifique bague de fiançailles. Hilary accepte. Cane souhaite emmener Lily fêter son anniversaire à Paris, mais elle est trop inquiète pour son père pour partir maintenant. Sur les conseils de son mari, Lily affime à son père qu'elle cesse de lui faire la guerre car il est en couple avec Hilary. Mais elle est très déstabilisée lorsque Neil lui annonce son prochain mariage...