Les feux de l'amour - Episode du 21 novembre 2018

Chelsea s’inquiète de la disparition soudaine d’Adam. A la demande de Chelsea, Nicholas va interroger son père pour essayer d’en savoir plus sur le probable enlèvement d’Adam. Victor refuse de dire quoi que ce soit à son fils et lui demande de ne pas s’inquiéter, mais Nick apprend l’existence « d’une fille ». Natalie découvre que les gens qui ont enlevé Adam l’ont fait pour que Victor leur livre Natalie en échange d’Adam. Elle réussit à échapper à la surveillance de Mariah et s’enfuit de sa chambre d’hôtel. Sharon explique à Dylan qu’elle ne veut pas qu’il devienne policier. Abby et Devon ont une longue conversation au sujet de l’amour. Nicholas et Sage tombent par hasard sur le Docteur Anderson. Sage la soupçonne de les suivre intentionnellement et de vouloir s’immiscer dans leur couple. Nicholas demande des explications au Docteur Anderson. Kevin explique à Dylan que Victor Newman détient Marisa pour l’échanger contre Adam, mais que les ravisseurs s’attendent à voir Natalie.