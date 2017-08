Les feux de l'amour - Episode du 22 août 2017  

C’est le premier anniversaire de la mort de Cordelia. Suite à la cérémonie en son honneur, Jill tient des propos odieux face à Esther, le regrette aussitôt et elles s’effondrent toutes les deux de chagrin. Victoria remet à William une rédaction de Cordelia qui les plonge dans leurs souvenirs. Chez les Abbott, Abby, Traci, Jack, Ashley et Jill s’inquiètent de ne pas voir William. Quand il arrive enfin, Jill et Jack lui annoncent l’ouverture d’un théâtre pour enfants en hommage à Cordelia, cofinancé par Victor et Nikki. William est bouleversé. Traci lui donne des conseils pour surmonter son deuil. Jack est toujours tiraillé entre Phyllis, récemment réveillée de son coma, et Kelly. Ashley annonce son retour définitif à Genoa.