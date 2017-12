Les feux de l'amour - Episode du 22 décembre 2017

C'est le soir de la Saint-Valentin. Sage aide Nick à L'underground et rencontre Nikki. Jack tente de provoquer chez Phyllis une réaction irrationnelle pour lui éviter la prison. La tempête a bloqué Summer, Austin et les autres au chalet. Leur punch est drogué et ils s'endorment tous. Neil révèle qu'il est au courant de la liaison entre son fils et sa femme ainsi que du chantage que Colin exerce sur Devon. Lily apprend que Cane est au courant. William décide d'oublier sa haine contre Adam et de se consacrer à Chelsea. Joe apprend à Avery qu'il va quitter la ville.