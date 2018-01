Les feux de l'amour - Episode du 22 janvier 2018

Chelsea et William attendent leurs invités avec Ashley, Jack et Phyllis. Ashley propose que les deux frères se marient le même jour, mais les réactions de Chelsea et Phyllis entraînent des conflits dans leurs couples respectifs. Summer regarde une vidéo d'Austin où il dit qu'il va dénoncer toutes les actions malfaisantes des deux familles d'oppresseurs de Genoa City : les Abbott et les Newman. Summer est en pleurs et Kyle essaie de la rassurer. Mariah arrive et les deux filles se disputent. Kevin finit par affirmer qu'ils sont tous du même côté dans cette histoire et ils commencent à faire des théories sur l'identité du tueur. Abby est hébergée par Victoria et Stitch après son agression. Stitch tente de lui soutirer des informations pour comprendre la vérité et essayer de l'aider. Victoria reçoit des messages de Victor au sujet d'un projet secret. Jack porte un toast aux futurs mariés durant la soirée de fiançailles. Très éméché, Adam décide d'en porter un aussi, en tant que témoin, et annonce qu'il a quelque chose à avouer…