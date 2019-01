Les feux de l'amour - Episode du 22 janvier 2019

Sage et Nick proposent à Shawn de rester habiter chez eux jusqu'à l'arrivée du bébé. Victoria va voir son père en prison et lui demande de l'aide car les chefs de service de Newman sont inquiets. Victor lui rit au nez. William persuade Phyllis de reporter le lancement de Pass Key pour sauver son mariage avec Jack. La juge Moxley est prête à rendre son verdict au sujet de Noah, mais ce dernier se lève et demande s'il peut s'exprimer. Il assume l'entière responsabilité de ses actes. La juge le reconnaît coupable, mais le condamne seulement à une peine de douze mois avec sursis et à des travaux d'intérêt général. Noah demande Marisa en mariage. Luca rend visite à Victor en prison et lui propose de le remplacer à la tête de la société Newman. Victor décline son offre. Nikki vient à son tour voir Victor pour lui donner des nouvelles de Noah et lui proposer son soutien, mais Victor la congédie.