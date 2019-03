Les feux de l'amour - Episode du 22 mars 2019

Victoria charge Michael de dire à William de garder ses distances avec elle et fait établir un contrat de partage de garde. Elle veut le croiser le moins possible sur sa route. Max part dans un établissement spécialisé et fait ses adieux à son père. Nick déménage à la sellerie car il ne supporte plus l'appartement où il vivait avec Sage. Il trouve son journal intime et commence à le lire devant Sharon, paniquée qu'il découvre la vérité. Mariah, présente pendant la lecture, comprend que Sharon cache quelque chose. Phyllis rompt avec William et Victoria avec Travis. Le détective Rodney envoie un SMS concernant Travis.