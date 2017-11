Les feux de l'amour - Episode du 22 novembre 2017

Phyllis persuade Jack que Kelly a acheté les roses. Jack va ensuite voir Kelly, qui tente de le convaincre qu'elle n'y est pour rien. A son retour, Jack trouve une perruque blonde dans les affaires de Phyllis. Gabriel et Nicholas se rappellent des souvenirs lorsque William les rejoint à la salle de sport du Club. Gabriel et William font plus ample connaissance. Quand Victoria arrive à son tour, elle remarque que William a fait enlever son tatouage d'alliance. Chelsea met Sharon en garde : si elle veut conserver la garde de Faith, elle va devoir se battre contre Nicholas au tribunal. Sharon préfèrerait trouver une solution amiable et en fait part à Nicholas, qui prend sa démarche comme une menace. Sage demande à Nicholas s'il connaît un bon avocat. Il lui recommande les services d'Avery. Gabriel passe voir Chelsea. Elle est avec Connor. Il profite d'un coup de téléphone pour prendre Connor dans ses bras et lui rendre sa petite voiture rouge.