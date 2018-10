Les feux de l'amour - Episode du 22 octobre 2018

Evanouie dans le parc Chancellor, Ashley voit son père apparaître. Celui-ci lui fait comprendre qu'il s'inquiète plus pour elle que pour l'avenir de Jabot. Chelsea est heureuse de retrouver Adam à la maison et pense qu'il n'a plus besoin de travailler au sein de la société Newman. Mais l'arrivée de Victor vient tout remettre en question. Sage explique à Nikki que la mort de son fils est une épreuve trop douloureuse qui l'empêche d'aller de l'avant avec Nicholas. Cane, qui ne veut toujours pas pardonner à Lily, accepte de passer un dernier Noël en famille pour leurs enfants. Hilary demande à Devon de financer les recherches médicales du docteur Neville. Neil essaie tant bien que mal de résister aux avances de la jeune femme.