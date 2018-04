Les feux de l'amour - Episode du 23 avril 2018

Phyllis est surpris par la réaction de Victor et elle lui demande des explications. Elle est convaincue que son attitude n'a rien à voir avec la santé d'Ashley et elle est déterminée à découvrir ce qu'il cache. Peu de temps après, elle découvre un texto destiné à Jack qui lui confirme que deux personnes sont mortes. Nicholas propose à Sage de venir vivre avec lui à la sellerie et elle accepte. Ils en profitent pour annoncer la nouvelle à Sharon et Dylan, qui les ont rejoints au Néon écarlate. Summer insiste lourdement auprès de Kyle pour découvrir de quoi il parlait avec Jack et William. Kyle finit par lui confier que la bonne entente entre Jack et Victor n'est qu'un leurre et elle va immédiatement avertir son grand-père. William parvient à convaincre Ashley de prendre part au plan de Jack pour faire condamner Victor pour détournement de fonds...