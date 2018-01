Les feux de l'amour - Episode du 23 janvier 2018

Adam profite d'une soirée chez Jack en présence de Chelsea pour rendre hommage à sa femme. Chelsea se sent visée. Jack prend Adam à part pour le dissuader d'annoncer à tout le monde sa véritable identité. William dit à Chelsea qu'il veut se marier avec elle sous trente jours. Phyllis leur annonce qu'elle épousera Jack dans un mois, ce qui retarde finalement l'échéance. Chelsea est soulagée. Kevin confronte Stitch et lui fait part des soupçons qu'il a à son égard. Stitch se défend et explique qu'il n'avait aucune raison de tuer Austin puisqu'il le connaissait à peine. Plus tard, Kevin décrypte une vidéo et découvre que Stitch faisait partie des personnes interviewées dans le documentaire d'Austin. Victor fait libérer Kelly en payant sa caution. Il l'envoie dans une suite au Club, en attendant "la suite du plan". Kelly fait une recherche de voyage sur sa tablette. Lorsque Phyllis apprend que Kelly a été libérée, elle se rue au Club pour avoir une explication avec elle et tombe sur sa tablette. Phyllis comprend que Kelly a l'intention de quitter la ville, sans attendre son procès. Alors qu'elle s'apprête à la dénoncer, Kelly l'assomme avec une bouteille de champagne. En rentrant de la soirée de Jack, Abby entend des bruits bizarres chez Victoria. La lumière s'éteint. Stitch arrive au même moment, remet le courant en route. Lorsque la lumière revient, ils découvrent un nouveau message écrit au rouge à lèvres dans le miroir : "Je vous regarde toujours".