Les feux de l'amour - Episode du 24 avril 2017  

Victor insiste auprès de Stitch pour qu'il trouve un donneur pour Paul. Stitch répond qu'il n'y pas d'autre moyen que d'attendre. Dylan insiste pour être le donneur mais les médecins refusent à cause de ses blessures de guerre. Kelly fait pression sur Stitch pour qu'il raconte son passé à Victoria. Chelsea et William sont en Australie pour voir Jenna, l'ex-femme de Stitch, en se faisant d'abord passer pour des journalistes. Quand Jenna découvre qu'il s'agit d'un coup monté, ils lui avouent qu'ils enquêtent sur Stitch. Jenna refuse de parler. Ensuite, elle appelle Stitch pour le prévenir de leur visite. Elle menace Stitch de déménager avec son fils s'il raconte son passé à Victoria. Summer est au poste de police pour soutenir Austin. Jack et Nicholas tentent de la convaincre de le laisser, mais elle refuse. Avery a une longue conversation avec Austin sur sa responsabilité dans le meurtre de sa mère. Finalement, Summer demande à Avery d'être l'avocate d'Austin. Nikki avoue à Victor qu'elle n'a pas eu le courage de dire à Dylan que Paul était peut-être son père. Puis, elle confie à Victor qu'elle souhaite revenir vivre avec lui.