Les feux de l'amour - Episode du 24 avril 2018

Summer confie à Victor et Victoria, puis à Phyllis, qu'elle a peur que l'entente entre les Newman et les Abbott ne dure pas. Elle redoute que Kyle se retrouve pris entre deux feux. Kyle se confie à Jack en lui disant que Summer les soupçonne de manigancer quelque chose contre les Newman et qu'elle risque d'en parler à Victor. Jack, en réalité Marco, s'emporte et surprend Kyle. Michael continue à repousser Lauren et lui donne les papiers du divorce à signer, mais son épouse s'en va, furieuse qu'il ne reconnaisse pas ses torts. Avery et Michael sont au Néon écarlate lorsque Joe y entre. Elle confie à Michael que Joe a déjà levé la main sur elle. Jack, en réalité Marco, avoue à Phyllis qu'il lui a menti à propos du mystérieux texto qu'il a reçu.