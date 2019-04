Les feux de l'amour - Episode du 24 avril 2019

Hilary demande au docteur Neville de mettre au point le traitement qui lui permettra d'arrêter son tremblement de la main. Devon rentre de voyage. Il apprend par sa sœur que sa femme a perdu connaissance à L'athletic club. Pour Lily, Hilary a simulé un malaise pour attirer l'attention de Jack. Phyllis et William prévoient de passer le week-end ensemble au manoir Chancellor, à l'abri des regards. Sharon a de plus en plus envie de tout révéler à Nick alors que Mariah essaie tant bien que mal de continuer à la protéger.