Les feux de l'amour - Episode du 24 janvier 2018

Paul vient annoncer à Jack que Kelly a été libérée. Phyllis s'est rendue dans la chambre de Kelly et s'est aperçue, en voyant des billets d'avion, que Kelly profiterait de sa libération pour s'enfuir. Cette dernière l'assomme avec une bouteille et quitte le Club pour aller chez Victor, qui refuse de l'aider. Anderson, l'avocat de Nikki, la prévient que le procès sera difficile pour elle si elle cache la vérité. Victor essaie lui aussi de lui faire dire la vérité sur l'accident. Cane tente de faire avouer à Hilary qu'elle est toujours amoureuse de Devon. La jeune femme élude ses questions. Lily croit que Hilary a manipulé tout le monde, mais elle finit par pardonner à Cane. Hilary se confie à un vieil homme dans un bar sur l'amour qu'elle porte toujours à Devon. Neil avoue à Nikki qu'il a confié être l'auteur de l'accident à Hilary et Devon, mais il finit par tout avouer à Paul. Phyllis et Jack vont trouver Victor car ils sont sûrs que c'est lui qui a payé la caution de Kelly. Cette dernière appelle Jack pour lui faire ses adieux.