Les feux de l'amour - Episode du 24 juillet 2017  

Le comportement de Dylan commence à inquiéter Avery. Victor tente d'obtenir des informations sur Ian par tous les moyens en questionnant à la fois Paul et Mariah. Cette dernière semble de plus en plus proche de Kevin. Lauren et Michael font face à une crise dans leur couple. La nouvelle association professionnelle entre Avery et Michael commence à prendre forme. Paul est ravi de se rapprocher de son fils, mais il fait une découverte dans son appartement.