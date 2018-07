Les feux de l'amour - Episode du 24 juillet 2018

Abby veut célébrer son succès avec la ligne Chelsea deux point zéro, mais Mariah et Kevin sont sceptiques. Kevin explique à Noah qu'il travaille pour Victor : il enquête sur une possible intrusion dans le système informatique de la société Newman. Kevin pense que c'est ce qui pourrait expliquer le succès des ventes internet de la ligne Chelsea deux point zéro. Après un nouveau record de ventes, Abby commence à trouver elle aussi cela étrange. Mariah décide d'aller passer la nuit avec Kevin dans la chambre d'hôtel de Marisa pour faire évoluer leur relation. Après quelques déboires, Mariah et Kevin s'embrassent. Phyllis partage un repas avec le dénommé Fred, qui se présente comme un homme veuf et retiré du monde. Neil passe chez Gwen et en profite pour remettre le badge d'hôpital qu'il a dérobé à sa sœur, Emma. Quand Gwen trouve tous ces accidents bizarres et qu'elle interroge Neil, il se braque et lui dit qu'ils doivent mettre un terme à leur histoire.