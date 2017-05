Les feux de l'amour - Episode du 24 mai 2017  

Paul vient au poste saluer ses collègues. Jill et Colin savourent leur victoire, mais ils manquent de se trahir devant Esther et Lauren. Ils racontent à Lauren que le collier a été volé une seconde fois, ce qui est faux car Jill l'a en sa possession. Lauren souhaite ouvrir une nouvelle boutique et demande à Jill de l'aider financièrement. Nikki donne son ancien journal intime à Michael pour la défendre devant Ian Ward. Ce dernier rend visite à Sharon et tente de nouer des liens avec elle, mais elle se méfie de lui. Dylan demande à Avery d'accabler Austin dans sa déposition, mais elle refuse. Christine reproche à Paul de trop s'impliquer auprès de Nikki. Les souvenirs de Sharon se précisent de jour en jour. Victor rend visite au docteur Mead, que consulte Sharon.