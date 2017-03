Les feux de l'amour - Episode du 24 mars 2017  

Chelsea réunit Lauren, Michael, Esther, William et Kevin pour parler de Chloé et la faire interner à Fairview. D'abord réticent, Kevin cède après avoir appris qu'elle avait tenté de forcer William à lui faire un enfant. En arrivant chez Chelsea, Chloé entend tout depuis le couloir et s'enfuit. Jack surprend Kelly et Stitch à la salle de sport. Elle reste évasive sur leur relation. Victoria avoue à Stitch qu'elle est enceinte, mais elle ignore qui est le père. Il promet d'être présent dans tous les cas. Summer arrive chez Avery et rencontre Austin, venu tourner un épisode de son émission de cuisine. Avery engage Summer comme assistante improvisée. Austin leur montre un message de "PMJ", le mystérieux admirateur obsédé par Avery.