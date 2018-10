Les feux de l'amour - Episode du 24 octobre 2018

C'est la fête de Noël à L'underground ainsi que la pré-soirée d'anniversaire de Summer. Malheureusement, Nick est absent. Kyle lui écrit pour lui dire qu'il doit rester chez Jabot pour travailler car Jack a besoin de lui. William est au bar, désemparé par la tournure que prend sa vie. En effet, ce dernier a été licencié par Jack. Ashley l'a suivi en démissionnant car elle souhaite trouver un travail qui lui apporte plus de sérénité et de satisfaction personnelle. A ce sujet, elle va voir Ben à l'hôpital et lui pose des questions au sujet du docteur Neville. Au même moment, à L'athletic club, le docteur Neville est en plein rendez-vous avec Devon et Neil. Le docteur Neville fait chanter Devon. Il lui demande d'investir dans ses recherches, faute de quoi il ira dire à la police que Neil l'a engagé pour prendre soin d'Hilary, après l'avoir enlevée.