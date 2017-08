Les feux de l'amour - Episode du 25 août 2017  

Phyllis demande des explications à Victor sur sa présence à la clinique quand elle était dans le coma. Victor souligne qu'il l'a sauvée et qu'il attend son aide en retour. Noah tente de rassurer sa mère qui décide de faire appel aux dons médiumniques de Mme Isadora pour découvrir le secret que Phyllis connaît sur elle. Maureen rencontre Nikki qui entre dans une chambre du club. Nikki et Paul,qui ont tendu un piège à Ian, l'attendent au club mais Dylan, toujours en prison, explique à Harding qu'il existe une trappe dans le sous-sol. Nikki n'a pas averti Victor qu'elle aidait la police et Paul à piéger Ian.