Les feux de l'amour - Episode du 25 avril 2018

Phyllis confronte Jack, en réalité Marco, au sujet du message qu'il a reçu concernant une explosion de bateau. Marco invente alors une histoire d'amour de jeunesse avec une certaine "Manuela", pour ne pas dire Marisa, qu'il a failli épouser. Moyennement convaincue, Phyllis entame des recherches sur l'explosion. Marisa et Jack se réfugient dans un hôtel étonnamment désert. Marisa se confie au sujet de Marco puis, elle part chercher des secours, laissant Jack très affaibli. Chelsea et William s'étonnent de voir "Gabriel" aussi déterminé à nuire à Victor. Poussé à bout, celui-ci finit par leur annoncer qu'il est le fils de Jack Abbott. Ashley tient à demander des explications à Jack. Chelsea est bouleversée par cette nouvelle et ordonne à Adam de partir. Abby et Victoria, respectivement ignorées par Ashley et Victor, décident de mener l'enquête pour savoir ce que Jack complote contre Victor. William leur annonce que Gabriel affirme être le fils de Jack. Après avoir recueilli des informations sur le passé de bandit de Marco, Victor le soupçonne de vouloir lui nuire et le convoque. Les deux hommes se disputent et Marco finit par menacer Victor d'une arme.