Les feux de l'amour - Episode du 25 février 2019

Ashley, Esther, Neville et Max préparent en cachette la fête prénatale d'Abby, avec la complicité de Stitch. Abby et lui passent une soirée au Club en amoureux. Sharon surveille l'infirmière Angela Stephens et tente d'obtenir des renseignements sur elle auprès de son petit ami Wes, barman au Club. Puis, elle se confie à Sage, qui lui propose son aide. Inquiet pour Nikki, Dylan décide de l'héberger chez Sharon et lui. Adam rend visite à Victor en prison. Ce dernier lui annonce qu'il va confier la direction de la société à Nicholas. Meredith Gates tente d'en savoir plus sur le caractère de Victor auprès d'Adam. Max installe un fil de nylon dans l'escalier du Club pour faire chuter Abby. Son plan réussit.