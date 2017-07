Les feux de l'amour - Episode du 25 juillet 2017  

Paul se présente au domicile d'Avery pour poser des questions à Dylan au sujet de la disparation d'Ian Ward. Très vite, le ton monte entre Avery et lui car elle comprend qu'il soupçonne Dylan d'être mêlé à cette affaire. Nicholas apprend à Victoria qu'il va se remarier avec Sharon. Même si elle a du mal à se réjouir de cette nouvelle union, elle espère que son frère sera heureux. Neil confie à Lily qu'il ne veut pas être un poids pour Hilary et qu'il va demander le divorce. Chelsea et William discutent de leur relation ambiguë et finissent par convenir d'essayer de recommencer une histoire ensemble.