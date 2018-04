Les feux de l'amour - Episode du 26 avril 2018

Avery est prise de panique car elle a vu un homme sur son balcon qui l'observait. Elle appelle Dylan pour qu'il vienne la protéger, ce qui ne plaît pas forcément à Sharon. Avery est persuadée qu'il s'agit de Joe et Dylan part à L'athletic club pour le confronter à ce sujet. Victor et Marco ont des échanges houleux et ne voient pas les choses de la même manière, chacun cherchant à tirer son épingle du jeu. Phyllis interrompt leur conversation et questionne celui qu'elle pense être Jack car elle se rend compte que la situation n'est pas claire. Nikki est sortie de cure de désintoxication. Elle décide de prendre une chambre au Club plutôt que de rentrer chez elle. Victor réagit très mal. Lily essaie de comprendre ce qui aurait pu pousser Cane dans les bras de Lauren et passe la soirée au bar avec Joe, dont elle semble particulièrement apprécier la compagnie…