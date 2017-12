Les feux de l'amour - Episode du 26 décembre 2017

Summer est dévastée par la mort d'Austin. Les jeunes pensent que le meurtrier est l'un d'entre eux et le ton monte rapidement. Avery fait les frais d'une bagarre entre Joe et Dylan. Nikki tente de lui faire ouvrir les yeux sur la véritable nature de ses deux prétendants. Jack profite de la présence de Kelly pour se détendre après sa dispute avec Phyllis. Adam risque de faire voler en éclats sa couverture en s'en prenant à Victor. Après le crash de leur avion, Hilary se retrouve en danger de mort et Lily est introuvable.