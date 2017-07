Les feux de l'amour - Episode du 26 juillet 2017  

Neil tente de convaincre Hilary de le quitter, mais elle persiste. Jack le convainc qu'il a besoin d'elle. Nicholas annonce à Noah et Faith qu'il va se remarier avec Sharon. Cette dernière rencontre Kelly et Jack au Club et leur annonce qu'elle souhaite y organiser la réception. Face au silence de Kelly, Jack va rendre visite à Maureen pour lui parler de sa fille. Stitch le croise en sortant de chez sa mère et en informe Kelly. Nikki vient à son tour voir Maureen, qui lui offre un verre. Victoria voit Chelsea et William s'embrasser sur la terrasse du Club.